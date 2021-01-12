Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildi

İSTANBUL 'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava şartları etkili oldu. Beşiktaş 'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları ve etkili rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı