Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildi
12.01.2021 22:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:04
İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava şartları etkili oldu.
İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava şartları etkili oldu. Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı yola devrildi.
- İstanbul
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava şartları ve etkili rüzgar nedeniyle Beşiktaş'ta asırlık çınar ağacı devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı