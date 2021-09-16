Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda dün Almanya'nın Borussia Dortmund takımını konuk eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de hafta sonu mücadelesi öncesi ara vermedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda Borussia Dortmund maçında forma giyen oyuncular günü salon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun kontrol-pas organizasyonunun ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekip Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayıp özel uçakla Antalya'ya gidecek.

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş maçı cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.