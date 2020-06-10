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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
10.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:05

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe ile başlayan antrenmanda futbolcular pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamalar ile devam eden idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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