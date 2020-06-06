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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
06.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:11

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ifade edidi.

Antrenmanın, yarım sahada değişimli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından 8 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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