Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İstasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas, 5'e 2 ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği ifade edidi.

Antrenmanın, yarım sahada değişimli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, çalışmalarına 1 günlük aranın ardından 8 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek idmanla devam edecek.

Kaynak: AA