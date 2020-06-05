Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kuvvet ve kondisyon çalışması uygulandı.

İdman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden antrenman, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA