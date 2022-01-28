Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan siyah-beyazlıların Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki üçüncü gün idmanının ilk 15 dakikalık bölümü, basına açık yapıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut çalıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle Antalya kampına dün dahil olan orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal, bugünkü antrenmanda takımdaki yerini aldı.

Defans oyuncusu Rosier salonda çalışırken, milli takım kamplarında olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, sakatlıklarından dolayı İstanbul'da tedavi gören Josef de Souza, Umut Meraş, Georges-Kevin N'Koudou ve kaleci Mert Günok kadroda bulunmuyor.