Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları sürdü Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah gerçekleştirdiği çalışmayla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçları ile sona erdi.Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarına 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00 ve 17.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: DHA