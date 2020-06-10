Beşiktaş'ta Antalyaspor hazırlıkları devam etti Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA