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Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sağanak yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.Siyah beyazlı ekip, Antalya kampındaki çalışmalarına bu akşam saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

Beşiktaş'ta Antalya kampı devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Spor

Beşiktaş, Antalya, Spor, Haber

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