Beşiktaş'ta Alperen Şengün'ün sağ dizinde ödem tespit edildi
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Beşiktaş'ta Alperen Şengün'ün sağ dizinde ödem tespit edildi

08.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:46
Beşiktaş'ta Alperen Şengün'ün sağ dizinde ödem tespit edildi

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan muayene ve tetkikler sonucu Alperen Şengün'ün sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan sporcunun ING Basketbol Ligi'nde TOFAŞ ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı konusunda nihai kararın hafta içi yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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