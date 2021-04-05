Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 33. hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Süper Lig'in 33. hafta maçında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.

Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle zirve yarışında farkı açma şansını yitiren Beşiktaş, çarşamba günü konuk edeceği Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlılarda, Covid-19 testleri pozitif çıkan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantina süresi henüz dolmadığı için takımla birlikte çalışmada yer almadılar. Bu 2 futbolcunun karantina süresi bu gece dolacak ve yarın yapılacak olan testler negatife dönerse, takımla çalışarak Alanyaspor maçının kadrosuna girebilecek. Sakatlığı süren ve Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Aboubakar da çalışmaya katılmadı.

Kasımpaşa karşısında 11'de forma giyen oyuncuların rejenerasyon idmanı yaptığı çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Sahada yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon koşuları, stretching, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanın ardından Alanyaspor maçı için kampa girecek.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı