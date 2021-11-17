Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncuların katılmadığı antrenman, istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma çalışmaları sonrasında dar alan oyunları oynanırken antrenman, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

 Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti

Cyle Larin halk kahramanı oldu! Bir gecede ülke tarihine geçti

 Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title