Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlara giden futbolcular yer almadı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar; yarın hazırlık maçında Kuzey Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden FK Shkupi ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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