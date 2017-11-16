Beşiktaş'ta Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.



Isınma koşularıyla başlayan antrenmanın, pas, top kontrol ve dar alanda kontrol pas çalışmasının ardından çift kale maç ile şut atarak tamamlandığı bildirildi.



Beşiktaş, çalışmasının ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.



Caner Erkin ve Mitrovic'in doğum günü kutlandı



Beşiktaş'ta futbolculardan Caner Erkin ve Matej Mitrovic'in doğum günü antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı.



Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesi gerçekleştirilen kutlamaya, teknik direktör Şenol Güneş ve teknik ekibin yanı sıra futbolcuların da katıldığı kaydedildi.



Öte yandan futbolcuların yanı sıra siyah-beyazlı takımın fizyoterapisti Cumhur Erol, masörü Cemil Karataş ve malzemecisi Erdal Erdem'in doğum günlerinin de kutlandığı aktarıldı.