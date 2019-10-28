Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattıİSTANBUL - Beşiktaş'ta yola düşen ağaç dalları caddenin trafiğe kapanmasına sebep oldu.

28.10.2019 09:06
Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta yola düşen ağaç dalları caddenin trafiğe kapanmasına sebep oldu.

Olay sabah saatlerinde Beşiktaş İlçesi Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye çürüyen ağaçtan koparak caddeye düştü. Park halindeki araçların üzerine düşen dallar, trafiğin kapanmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ağaç dalları itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Beşiktaş'ta ağaçtan kopan dallar caddeyi trafiğe kapattı
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