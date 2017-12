Beşiktaş'ta Acil Eylem Planı

SERDAR SARIDAĞ



Siyah-beyazlılar ilk etapta takım oyunundan uzaklaşan Quaresma ve Talisca'yı sert bir dille uyaracak. Q7'nin yedek kulübesine çekilmesi ve Brezilyalı yıldızın sezon sonu Benfica'ya geri gönderilmesi planları gerekirse hayata geçirilecek. Uzun süredir maaş alamayan futbolculara da en kısa sürede ödeme yapılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazarken, Süper Lig'in ilk yarısında kaybettiği puanlarla taraftarını üzen Beşiktaş'ta, yönetim takım içerisindeki sorunları masaya yatırma kararı aldı.



Genelde Teknik Direktör Şenol Güneş'in saha içindeki işine karışmayan Başkan Fikret Orman, gerekirse takımda radikal değişiklikler yapacak. Sportif başarı dönemlerinin aksine takımdaki sorunların üzerine titizlikle eğilme kararı alan yönetim ve teknik heyet, ligin ikinci yarısı için alınacak tedbirleri madde madde belirledi. İşte siyah-beyazlıların önlem paketi:



1- Quaresma ve Talisca sert bir dille uyarılacak. Bu ikilinin takım oyunundan uzak bir tablo ortaya koyması sebebiyle birçok maçta puan kaybeden Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, Talisca'yı sezon sonu Benfica'ya geri gönderme, Quaresma'yı ise yedeğe çekme planlarını gerekirse uygulamaya koyacak.



2- Uzun süredir maaşlarını alamayan futbolculara en kısa sürede ödeme yapılması planlanıyor. Oyuncuların parası verilmediği için, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bazı futbolcular üzerinde otorite kurma anlamında sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Futbolcuların ödemelerinin aksaması konusunda şikayetçi olan Güneş'in, bir an önce bu sorunun çözülmesini istediği ortaya çıktı.



3- Atiba'daki düşüş nedeniyle ligin ikinci yarısı için yapılacak kamp döneminde farklı orta saha kombinasyonları denenecek. Cenk Tosun'un gitmesi durumunda Beşiktaş Yönetimi bir forvet ve 10 numara oynayabilen bir anahtar oyuncuyu takıma kazandırmaya çalışacak.



4- Başkan Fikret Orman, ligin ikinci yarısında zamanının büyük bölümünü tesislerde geçirecek. Futbolcularla iyi ilişkiler kurabilen Orman hem takıma hem de Şenol Güneş'e her türlü desteği verecek.



5- Şimdiye kadar takımdaki bazı sorunlara göz yuman yönetim bundan sonra kimseye taviz vermeyecek, futbolcuların şikayetleri tek tek dinlenecek. Negredo'nun, Quaresma'yı Şenol Güneş'e şikayet etmesiyle gün yüzüne çıkan bu sorunlar bir an önce bertaraf edilecek.



6- Futbolcuya dayalı sistem son bulacak. Özellikle Çin kampına bazı futbolcuların gitmek istememesi ile sezon öncesi hazırlıklarda değişiklikler yapmak zorunda kalan yönetim, bu tür konularda son sözü kendisi söyleyecek. Yönetim özellikle bazı oyuncuların kendilerini takım üzerinde görmesine ise asla taviz vermeyecek.



7- Lens, Negredo ve Medel'i geç transfer ederek bu oyuncuların uzun süre takımdan geri kalmasına neden olan yönetim, bu transfer politikasını terk etmeye çalışacak. Siyah-beyazlı yönetim devre arasında ihtiyaca göre nokta transferler yapacak.



