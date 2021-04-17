Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcular sahada yenileme çalışması yaparak idmanı noktaladı. Diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları sonrası dar alan idmanları yaptı. Antrenman yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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