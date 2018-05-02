Beşiktaşlı Yöneticiler, Aboubakar'ı Almadıkları İçin Bin Pişman Oldu
Beşiktaşlı yöneticiler, "Love ve Negredo'nun toplam maliyeti, kendi alacakları dahil Aboubakar'dan pahalı. Aboubakar'ı alsaydık şampiyonduk." dedi.
Siyah-beyazlılarda Galatasaray yenilgisi sonrası yeni sezon planlaması için düğmeye basıldı. Takımın artık iyice yaşlandığını söyleyen birçok yönetici, kadroda büyük oranda temizlik yapılması gerektiğini dile getirdi. Özellikle büyük maliyetlerle alınan Negredo, Lens ve Love gibi isimlerle yollann ayrılması gerektiğini düşünen yöneticiler, "Bu kadro ile önümüzdeki sezon olmaz. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne de gidemeyeceksek bu maliyet bize ağır gelir. Satabileceğimiz kim varsa gönderip yerlerine genç uygun maliyetli isimleri almalıyız" dedikleri öğrenildi.
"ABOUBAKAR'I ALSAK ŞAMPİYONDUK"
Bu görüşün yanı sıra bu sezonki transfer politikası nedeniyle pişmanlık duyan Siyah-Beyazlı kurmayların, "Love ve Negredo'nun toplam maliyeti, kendi alacakları dahil Aboubakar'dan pahalı. Aboubakar'ı alsaydık şampiyonduk. Kadrodaki isimler bir Aboubakar etmedi" şeklinde görüş belirttiler.
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bişolmaz Fikret başkan önümüzdeki sene telafi eder hersene şampiyon olunca renkliler ağlıyor ağlamayın 6saray ve 7baaceCevap Yaz Yayından Kaldır
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SOSA tarızında bır orta sahaya ıhtıyacımız var forvette ların mustafa bıle goturur dembabada gelıcek bıze saglam ortasaha sosa lazım atıba yaslandıCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kadar salak bir transfer anlayışına sahibiz işte. ben baştan söyleyeyim beni dinleyin kazanın. talisca 20 milyon filan etmez. sırf onun oyun düzeni yüzünden forvetler beslenemiyor, oğuzhan oynayamıyor. gol atıyor amenna, fakat sosa tarzı bir oyuncu alırsan hem forvetin gol atar hem orta sahan gol atar. hemde oğuzhan oyuna dahil olur.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ezık renkliler ağlamayın laCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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kacan balık büyük olur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır