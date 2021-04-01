Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir
Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!
Art arda ikinci maçına da Halil Umut Meler'i atayan MHK'ye Beşiktaş'tan sert tepki: İzahat bekliyoruz!

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten ülkesinin milli takımında sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:19:16. #1.15#
title