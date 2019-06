Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı.

Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fikret Orman, çok istediği bir imzayı attıklarını belirterek, "Arzu ederek ve çok mutlu olarak attığımız bir imza. Tüm camiaya ve kıymetli hocam Abdullah Avcı'ya hayırlı olsun. Siyah-beyaz size ve ailenize çok yakışmış." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte her türlü kolaylığı sağlayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür eden Orman, "Medipol Başakşehir çok sevdiğimiz bir kulüp. Özelikle stadımızın olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulundular. Stat yapımı esnasında da Göksel Gümüşdağ'ın desteğini aldık. Çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Abdullah Avcı ile uzun senelerden bu yana çalışma isteğinin olduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Hocamızla birbirimizi çok severiz. Bu süreçte hocanın da yeni başlangıç isteğini duymuştum. Abdullah Avcı'nın kendi kararını vermesini bekledik. Medipol Başakşehir'den ayrıldığından itibaren ise hemen görüşme ihtiyacı duyduk. Göksel Gümüşdağ ile de nezaketen konuştum. Daha sonra hoca ile mali konularda bizi hiç zorlamayacak bir görüşme yapıldı. Hep teknik işlerle ilgili şeyler konuştuk. Kısa sürede bir noktaya geldik. Tekrar hayırlı olsun."

Abdullah Avcı: "Arzum ve isteğim nice şampiyonluklar yaşatmak"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.

Sıcak karşılamadan dolayı siyah-beyazlı camiaya teşekkür eden Avcı, "Zarif sözleri için başkana ve camiaya teşekkür ediyorum. Öncelikle bu noktaya gelmemde önemli katkısı bulunan Medipol Başakşehir ailesinin her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun süreçte desteğini esirgemeyen ve bu yolda bana 'yolun açık olsun' diyen Göksel Gümüşdağ'a minnetlerimi sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kendini yenileyen, geliştiren ve oynadığı futbolla tüm futbol kamuoyunun takdirini kazanan bir takım oluşturmak istediklerini ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni hayatta tutan 3 şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa. Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Arzum ve isteğim, bu kulübe nice şampiyonluklar yaşatmak. Amacım her gün kendini geliştiren, yenileyen ve oyuncu grubunun keyif aldığı bir futbol oynatmak. İki şeyden hayatım boyunca taviz vermeyeceğim. Kulübün mazisine layık bir duruş. Oynadığı futbolla taraftarının saygı, sevgi ve çoşkusunu kazanan, rakip taraftarların da gıpta ile baktığı bir futbol takımı hazırlamak. Bu sözlerimin altına hayırlı olsun diyorum."

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yenerek önemli bir başarı elde eden A Milli Takım ile ilgili de görüşlerini aktaran Abdullah Avcı, "Özellikle Fransa maçıyla, beraber oynayan, sıkı sıkı birbirine sarılan ve enerjisi yüksek bir takım gördük. Bunun için de hem Medipol Başakşehir'den hem de Beşiktaş'tan oyuncu grubu var. Başlarında benim de hocalığımı yapmış ve Beşiktaş'ta önemli işlere imza atmış Şenol Güneş var. Milli takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreninin ardından kulüp başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı, eşi Hülya Avcı, oğulları Mert ve Ege basın mensuplarına poz verdi.

