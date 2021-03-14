Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi

14.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:35

Beşiktaş Bebek'te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı.

Beşiktaş Bebek'te, bir otelde kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı alan polis baskın yaptı. Yapılan baskında 80 kişiye ceza kesildi. Kısıtlama dinlemeyerek parti yapanlar ve bazı otel çalışanları gazetecilere hem sözlü küfür etti, hem saldırdı. Gazetecilere saldıran bir şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Beşiktaş Bebek'te, kısıtlama saatinde parti yapıldığı ihbarı üzerine polis, baskın yaptı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı baskında, otel yaklaşık 80 kişinin kaçak bir şekilde parti yaptığını, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şahıslara ceza kesmeye başladı.

Bu sırada baskını çekmek için gelen basın mensuplarına, bazı otel çalışanları engel olarak, sözlü saldırıda bulundu. Polisin araya girmesiyle şahıslar uzaklaşırken, bazı otel müşterileri ise camlardan gazetecilere elma fırlattığı görüldü.

Kaçak partide cezayı yiyince gazetecilere saldırdılar

Ceza kesilen iki kişi, gazetecilere küfür etti, sözlü ve fiili saldırıda bulundu. Ali A., isimli şahıs ise kendisini keçen kameramana tekme atarak saldırdı. Vatandaş ve diğer basın mensuplarının araya girdi. Polis, kameramana tekme atan saldırgan Ali A., isimli şahsı aracından alarak, karakola götürmeye çalıştı. Saldırgan bu sırada küfür ve hakaretlerine devam etti. Polis, saldırganın ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Ceza kesilenler kimisi yüzünü kapattı, kimisi de lüks araçlarına binerek hemen uzaklaştı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 80 kişiye toplamda 254 bin 400 TL para cezası keserken, otel sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.

-İHA-

Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi
Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi
Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi
Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ayşe Keşir Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Hülya Avşar Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta 80 kişilik kaçak partiye baskın: 254 bin 400 TL para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 09:36:39. #1.16#
title