Beşiktaş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Beşiktaş'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği

Beşiktaş'ta Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

08.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:02
Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Barbaros Parkı'nda buluşan kadınlar, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin", "Yasayı Uygula Kadını Yaşat" ve "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu, sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok ilinde toplandıklarını söyledi.

Kadınların "Yasayı uygula kadını yaşat" dediğini kaydeden Sünnetçioğlu, çiçek ve ayrıcalık değil, eşitlik istediklerini aktardı.

Sünnetçioğlu, İstanbul Sözleşmesi'ni desteklediklerini dile getirerek, kadınların özgür, eşit yaşadığı, emeğinin sömürülmediği şehirler inşa edeceklerini anlattı.

Basın açıklamasına, öldürülen bazı kadınların aileleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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