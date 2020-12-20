Beşiktaş'ta 5 değişiklik!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'ta 5 değişiklik!

20.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:46
Beşiktaş'ta 5 değişiklik!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, BB Erzurumspor mücadelesine 5 değişiklik yaparak çıktı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, BB Erzurumspor mücadelesine 5 değişiklik yaparak çıktı. Alanyaspor karşısında forma giyen kadroya göre, ilk 11'de 5 farklı isim sahaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçının kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Kalede Ersin'e şans veren Yalçın, cezalı olan Rosier'in yerine ise sağ bekte Necip'i sahaya sürdü. Savunmada Welinton'ın yanında Alanyaspor karşısında Montero forma giyerken, bu maçta ise Montero mücadeleye yedek başladı, Vida ise ilk 11'e döndü. Dorukhan Toköz'ün yerine Mensah, Larin'in yerine de N'Koudou'ya şans tanıyan Sergen Yalçın, yoğun fikstürün başladığı haftalarda bütün oyunculardan faydalanmak için kadroda revizyona gitti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş'ta 5 değişiklik!
Beşiktaş'ta 5 değişiklik!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Uğur Yücel İrem Derici Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta 5 değişiklik! | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 18:48:38. #1.14#
title