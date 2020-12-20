Beşiktaş'ta 5 değişiklik!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, BB Erzurumspor mücadelesine 5 değişiklik yaparak çıktı. Alanyaspor karşısında forma giyen kadroya göre, ilk 11'de 5 farklı isim sahaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta oynanan Alanyaspor maçının kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Kalede Ersin'e şans veren Yalçın, cezalı olan Rosier'in yerine ise sağ bekte Necip'i sahaya sürdü. Savunmada Welinton'ın yanında Alanyaspor karşısında Montero forma giyerken, bu maçta ise Montero mücadeleye yedek başladı, Vida ise ilk 11'e döndü. Dorukhan Toköz'ün yerine Mensah, Larin'in yerine de N'Koudou'ya şans tanıyan Sergen Yalçın, yoğun fikstürün başladığı haftalarda bütün oyunculardan faydalanmak için kadroda revizyona gitti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı