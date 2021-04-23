BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
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BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Afrikalı şüphelilerden hem sahte altın hem de sahte dolarla çifte dolandırıcılık.Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta, bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandırdıkları belirlenen Afrikalı 9 şüpheli yakalandı.

*Afrikalı şüphelilerden hem sahte altın hem de sahte dolarla çifte dolandırıcılık.

Adem VAROL/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta, bir kişiye 4 kilogram sahte altın satarak 130 bin dolar dolandırdıkları belirlenen Afrikalı 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve sahte altınlar kameralara yansıdı. Olay, 17 Nisan tarihinde Beşiktaş'ta bulunan otelde gerçekleşti. İddiaya göre, Burhan Ö. (47), Aksaray'da tanıştığı kişilerle 130 bin dolar karşılığında 4 kilogram altın almak için anlaştı. Burhan Ö. ve eşi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan lüks otelde şüphelilerle buluştu. Şüpheliler, Burhan Ö. ve eşine 4 kilogram sahte altın teslim etti. Parayı alan şüpheliler, kasanın otel odasında bulunduğunu, altınların sorunlu çıkması halinde altınları geri getirerek kasadan parasını alabileceğini söyledi.

ÇİFTE DOLANDIRICILIK

Bir gün sonra kuyumcuya altınları bozdurmaya giden ikili, altınların sahte olması üzerine şüphelileri arayarak paralarının iadesini istedi. Kasaya sahte 130 bin dolar bırakan şüpheliler, Burhan Ö.'ye sahte dolarları vererek çeşitli bahaneler ile otelden ayrıldı. Verdikleri paranın da sahte olduğunu anlayan Burhan Ö., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şüphelilerin kimliği ve adresi tespit edildi. Ekipler, Afrikalı 9 şüpheliyi Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dalyan Sokakta bulunan bir dairede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolününün ardından adliyeye sevk edildi. YAPTIKLARI MAKİNE İLE PARA BASTIKLARINI İSPATLAMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin, tasarladıkları makine ile orijinal para bastıklarını iddia ettiklerini ve çektikleri videoları müşterilerine güven sağlamak için gönderdikleri belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda dolar, euro ve sahte para basma makinesi ele geçirildi. Öte yandan, Burhan Ö.'nün otele girişi, şüphelilerin tasarladıkları sahte para basma makinesi ve çok sayıda sahte döviz kameralara yansıdı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI
BEŞİKTAŞ'TA 4 KİLO SAHTE ALTIN SATAN AFRİKALI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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