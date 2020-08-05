Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı
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Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı
05.08.2020 04:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 05:02

BEŞİKTAŞ'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi.

Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye, polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Yangın nedeniyle bina sakinleri apartmanı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yangının bitişikteki binaya sıçrama ihtimaline karşın, yan binada oturan vatandaşları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.  Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucu belirlenecek.

GÖRGÜ TANIĞA YAŞANANLARI ANLATTIOlayın meydana geldiği sokakta oturan Murat Uruç, yaşananları anlatarak, "İçerideydik, bir baktık dumanlar çıktı. Biz de dışarı çıktık. İtfaiye gelmişti. Alevler büyümüştü. Polisler geldi. Bir tane itfaiye yetmeyince çok sayıda itfaiye geldi. Yaralanan falan yok. Binadaki herkes çıkarılmış" dedi.MAHALLE SAKİNLERİ ÇALIŞMALARI İZLEDİYangın sırasında mahalle sakinleri de evlerini boşaltarak sokağa çıktı. İtfaiyenin çalışmalarını yakından izleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması ve maske takmaması ise dikkat çekti.

Kaynak: DHA

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