Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi
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Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi

Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü'nde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre ile 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi.


Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi
Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi
Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
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