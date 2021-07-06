Beşiktaş'ta 4 futbolcu ile sözleşme yenilendi

Beşiktaş Kulübü'nde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Beşiktaş Kulübü'nde Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre ile 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı