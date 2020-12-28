Beşiktaş'ta 4 değişiklik
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Beşiktaş'ta 4 değişiklik

28.12.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:13
Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaşandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaşandı. Sakatlığı bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre maçı tribünden takip etti.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta 4 değişiklik yaşandı. Ankaragücü karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan isimlerden N'Sakala ve Cyle Larin, Sivasspor maçına yedek başlarken, Başkent'te ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden Josef de Souza sakatlığı, Aboubakar da annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gittiği için maç kadrosunda yer almadı. Bu futbolcuların yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz, orta sahada Necip Uysal, sol açıkta N'Koudou ve forvet hattında da Güven Yalçın sahaya çıktı. Siyah-beyazda sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Adem Ljajic ve Gökhan Töre karşılaşmayı tribünden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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