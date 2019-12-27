Haberler » Spor » Beşiktaş'ta 4 değişiklik - Spor

Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisine göre 4 farklı isim ilk 11'de yer aldı.

27.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:59
Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Süper Lig'de ilk yarının son maçında 'ni konuk eden 'ta derbisine göre 4 farklı isim ilk 11'de yer aldı.


2019 yılının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11'de 4 farklı isim sahaya çıkıyor. Fenerbahçe derbisinde forma giyen Roco, Lens, Rebocho ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede Ruiz, N'Koudou, Ljajic ve Umut sahaya çıktı. Roco ve Burak Yılmaz'ın sakatlıkları bulunurken, sarı kart cezası bulunan Lens, Gençlerbirliği önünde takımını yalnız bıraktı. Pedro Rebocho ise mücadeleye kulübede başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler