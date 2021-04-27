Beşiktaş'ta 3 turisti yaraladığı iddia edilen sanığın 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta 3 turisti yaraladığı iddia edilen sanığın 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Beşiktaş'ta 3 turisti yaraladığı iddia edilen sanığın 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Hüseyin Y. hakkında, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Hüseyin Y. hakkında, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesi yer aldı. İddianamede sanığın, olayda kullandığı bıçağı tinercilerden korunmak için üzerinde taşıdığını söylediği aktarıldı.

Sanığın söz konusu eylemi neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını ifade ettiği iddianamede, olayda turistlerden birinin ağır derecede yaralandığı, hastanedeki tedavisinin ardından diğer 2 müştekiyle birlikte ülkesine döndüğü vurgulandı.

İddianamede, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olayın geçmişi

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Hasan Hüseyin Y., 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken çalışmalar sonucu yakalanan Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Dünya salgında bunu da gördü! Putin kararnameyi imzaladı, 11 günlük resmi tatilde alkol satışı yasaklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ömer Ali Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta 3 turisti yaraladığı iddia edilen sanığın 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:36:02. #1.15#

title