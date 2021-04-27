Beşiktaş'ta 3 turisti yaraladığı iddia edilen sanığın 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Hüseyin Y. hakkında, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'ta Rusya uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hasan Hüseyin Y. hakkında, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesi yer aldı. İddianamede sanığın, olayda kullandığı bıçağı tinercilerden korunmak için üzerinde taşıdığını söylediği aktarıldı.

Sanığın söz konusu eylemi neden gerçekleştirdiğini hatırlamadığını ifade ettiği iddianamede, olayda turistlerden birinin ağır derecede yaralandığı, hastanedeki tedavisinin ardından diğer 2 müştekiyle birlikte ülkesine döndüğü vurgulandı.

İddianamede, sanığın 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olayın geçmişi

Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi'nde kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y. ile Rusya uyruklu olduğu belirtilen Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Hasan Hüseyin Y., 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Yaralılardan durumu ağır olan kişi hastanede tedavi altına alınırken çalışmalar sonucu yakalanan Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar