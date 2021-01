Beşiktaş'ta 3 bin 167 ton asfalt serimi yapıldı

Beşiktaş Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan sokak ve caddeleri yenileyerek vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir Beşiktaş yaşatmak için asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Rıza Akpolat: "Beşiktaş'ı her alanda değiştirmeye, yenilemeye devam ediyoruz. Pandemi ile dayanışmayı en düzeyde gerçekleştirirken eş zamanlı olarak asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz."

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarını ilçede avantaja dönüştürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sokak ve caddelere fidanlar dikilerek Beşiktaş için çalışan ekipler, bugün de Gayrettepe Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Toplam 767 ton asfalt dökülen mahalle sokak ve caddeleri artık daha konforlu ve güvenli bir hal aldı. Aralık ayında da asfaltlama çalışmaları gerçekleştiren Beşiktaş Belediyesi ekipleri o süreçte de 2 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirerek sorunlu sokak ve caddeleri yeniledi.

AKPOLAT : BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediyemizle birlikte altyapı sorunlarını çözdük. Büyük değişim ve dönüşüm sürecine kararlılıkla devam ediyoruz. Yolları, kaldırımları yeniliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Her evi, işyerini ziyaret edip desteğimizi sunuyor, her mahallede ve sokakta çalışmalar yürütüyoruz. Beşiktaş'ta çalışmalarımızı aralıksız bir biçimde sürdürmeye devam edeceğiz. Beşiktaş'ın her karışını daha konforlu ve adına yakışır hale getirmeye kararlıyız. Son olarak Gayrettepe Mahallemizde toplam 767 ton asfalt serimi çalışmasını tamamladık. Beşiktaş'ta #Birlikte Varız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı