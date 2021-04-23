Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı.

Beşiktaş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden çeşitli etkinliklerle kutladı. Resmi törenle başlayan kutlamalar, gün içerisinde online geçit töreni ve milli mücadele ruhunu yansıtan marşlar eşliğinde gün boyu tüm ilçeyi dolaşmasıyla devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medyadan paylaştığı video ile "Ata'mızın tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun" diyerek herkesin bayramını kutladı.

23 Nisan Beşiktaş'ta sabah düzenlenen resmi tören kutlamalarıyla başladı. Bu yıl 101'inci yılı kutlanan TBMM'nin kuruluşu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları geçen sene olduğu gibi bu yılda koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen resmi törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ilçe protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Rıza Akpolat tüm vatandaşlar adına Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na çelenk sundu.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ PARÇALAR BEŞİKTAŞ'TA YANKILANIYOR

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için meydanlar geçen sene olduğu gibi bu sene de boştu. Beşiktaş Belediyesi de bu anlamlı günde ilçe sakinlerine bayram coşkusunu yaşatmak için bütün mahalleleri ve sokakları Atatürk'ün sevdiği parçaları ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşları ses aracından çalarak yankılandırdı. Çocuklar ve aileleri de balkonlardan pencerelerden ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan marşlara eşlik etti.

Bayramı evlerinde geçiren çocukların birbirinden güzel fotoğrafları ve videoları belediyenin sosyal medya hesaplarında online geçit töreni düzenlenerek paylaşılıyor.

ÇIRAĞAN CADDESİ ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA ÇEKİLMİŞ IYLA DONATILDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara kazandırdığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Çırağan Caddesi Atatürk fotoğraflarıyla bilinen duvarları Atatürk'ün çocuklarla çekilmiş fotoğraflarıyla donattı. Rengarenk çerçeveler içindeki fotoğrafların üzerinde yer alan QR kodları okutanlar Atatürk ve Cumhuriyet Çocukları Dijital Albümü'nü görüntüleyebiliyor.

23 Nisan coşkusu Beşiktaş'ın işlek cadde ve sokaklarındaki billboardlara da yansıdı. Birçok noktaya Atatürk'ün 'Aydınlık Yarınlar Sizi Bekler Çocuklar' sözü billboardlara yerleştirilerek bayram coşkusunun ilçenin her yerinde hissedilmesini sağlandı.

ÇOCUKLAR OYUNLAR OYNARAK CAN DOSTLARINI BESLEDİ

23 Nisan coşkusunu günler öncesinden yaşamaya başlayan çocuklar Beşiktaş Belediyesi ve Öğrenme Meraklıları (ÖMEK) tarafından düzenlenen Beşiktaş'ta Bir Telaş Bir Telaş 23 Nisan etkinliğinde bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sınırlı sayıda çocukla gerçekleşen etkinlikte Beşiktaş'ın farklı lokasyonlarında Hazine Avı oyunu oynayan çocuklar hem bayramın tadını çıkardı hem de can dostlarına Abbasağa Parkı'nda mama verdi. Oyunun son bölümünde 'Yurttaş, Candaş, Arkadaş ve Oyundaş' kelimelerini oluşturan çocuklar Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda 'Atatürk'ün izinde hep yanınızda Beşiktaş' pankartıyla toplu fotoğraf çekildi.

Ayrıca Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim alan minikler de sınıflarını süsleyerek ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Çeşitli etkinliklerle beraber dans eden minikler bayramda bol bol eğlendi.

RIZA AKPOLAT: PANDEMİ NEDENİYLE EVLERDEYİZ AMA HEYECANIMIZ, COŞKUMUZ DORUKTA

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan'ını kutlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ulusal egemenlik mesajı vererek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile herkesin bayramını kutladı ve şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar Ata'mızın sizlere armağanı ülkemizin ilk bayramı 23 Nisan'ı bu yıl yine evlerimizde kutluyoruz. Salgın tehlikesi ortadan kalktığında Beşiktaş'taki parklarımızda ve oyun alanlarımızda evde geçirdiğimiz bu günleri telafi edeceğiz. Sizler evlerinizde salgının geçmesini beklerken bizlerde boş durmuyor Beşiktaş'ı daha da güzel bir semt haline getirmeye çalışıyoruz. Bayramları birlikte el ele coşkuyla kutlamak gibisi yok ama bu yıl 23 Nisan'da da pandemi nedeniyle evlerimizdeyiz. Olsun, heyecanımız, coşkumuz yine dorukta! Ata'mızın çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı