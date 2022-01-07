Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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