Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 2 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 futbolcunun takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda son olarak teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun Kovid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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