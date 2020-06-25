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Beşiktaş'ta 2 futbolcu korona virüse yakalandı

Beşiktaş, 2 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu korona virüse yakalandı
25.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 22:49

Beşiktaş, 2 futbolcusunun korona virüs test sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu korona virüse yakalandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada dün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen test sonuçlarına göre 2 oyuncunun virüse yakalandığı belirtildi. Beşiktaş resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"24 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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