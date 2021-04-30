Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
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Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı

Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok noktada polis, denetimlerini sıklaştırdı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok noktada polis, denetimlerini sıklaştırdı. Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde, araçlar tek tek durduruldu, sürücülerin ve yolcuların izin belgeleri kontrol edilirken, izin belgesi bulunmayanlara tutanak tutuldu.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın saat 19.00'da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi denetimlerini arttırdı. Kentin birçok noktasında denetim noktaları kuruldu, araçlar tek tek durduruldu. Şüpheli araçlarda aramalar yapıldı.

Beşiktaş'ta kurulan denetim noktasında da polis ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlar ve izin belgesinin geçerli olduğu sınırlar dışında olanlar hakkında tutanak tutuldu. Polis, izin belgesi olduğu halde, ikametgahı güzergahında olmayan bir sürücüye tutanak tuttu.İzin belgesi olduğunu söyleyen sürücü, "Bizim izin belgemiz var. Bize yine ceza yazıyorlar. Anlamadım ki ben bu işi. Yeni genelgeye göre. Evimizin güzergahında olmadığımız için ceza yedik. İzin belgemiz olduğu halde. Florya'da oturuyoruz. Yanımızda çalışan arkadaşı evine bırakıyorduk. Onun ikametgahı karşıda" dedi.

Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı
Beşiktaş'ta 17 günlük tam kapanmayla birlikte denetimler arttırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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