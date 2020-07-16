Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı Beşiktaş'ta '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıl dönümü için resmi tören düzenlendi.

Beşiktaş Belediyesi'nin desteği ve Beşiktaş Kaymakamlığı'nın koordinasyonuyla düzenlenen törende Beşiktaş'ta hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı.Milli birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı törene Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da Fetö terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde şehitler dualarla anıldı. Düzenlenen törende ilk olarak 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde 21 yaşında şehit olan Batuhan Ergin Ortaköy Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla anıldı. Anma programına Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Deniz Yarb. Beşiktaş Müzesi Komutan Vekili Gökhan Atmaca, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Gazeteci Nedim Şener, Ergin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

AHMET ERGİN: OĞLUM O GECE KÖPRÜYE ÇIKTI VE ŞEHİT OLDU

15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in babası Ahmet Ergin oğlunun o gece köprüye çıkışını şu sözlerle anlattı:

'' 15 Temmuz'da oğlum eve gel dedim. Baba sen rahat ol ben Muratlardayım dedi.O gün köprüye çıktı. Batuhan'a sözümü dinlemedi ve köprüde şehit oldu. Bana şehit babası rütbesini layık gördü. Allah razı olsun kendisinden artık al bayrakta bizim Ergin Ailesi'nin de kanı var. Ben artık bayrağa bu gözle bakıyorum. Kendisinden Allah razı olsun diyorum.''

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: TÜM ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak duygularını şu cümlelerle ifade etti:

''15 Temmuz Şehidimiz Batuhan Ergin'i kabri başında dualar ile andık. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.''

ŞEHİT VE GAZİ EVLERİ ZİYARET EDİLDİ

Öğle saatlerinde ise Ortaköy Camisi'nde 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitler için Mevlid-i Şerif düzenlendi. Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualarla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 15 Temmuz'da hayatını kaybeden Beşiktaş'ın bir diğer şehidi Şenol Sağman'ın evi ziyaret edildi. Ardından Sağman Riva Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad edildi. İlçe protokolünü evinde konuk eden Gazi Serhat Maral da kendilerini unutmayan misafirlerine teşekkür etti.

KAYMAKAM ÖNDER BAKAN: 15 TEMMUZ GECESİ GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLARI ÇALIP OMUZLARA TAKAN HAİN YÜZLERLE KARŞILAŞTIK

Akşam saatlerinde ise Beşiktaş Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen resmi tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Törende Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar edilerek 15 Temmuz'da vatanı için şehit olanlar anıldı. Törende konuşma yapan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan şu ifadeleri kullandı:

''4 yıl önce rahmeti rahmana kavuşan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.Gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Ailelerine sabırlar diliyorum. 15 Temmuz gecesi gökyüzündeki yıldızları çalıp omuzlarına takan hain yüzlerle karşılaştık. O gece öyle bir uzadı ki sabah ezanıyla zafer buluşana kadar o gecenin nasıl geçtiğini o saatlerin nasıl ilerlediğinin hiçbirimiz farkına varamadık. Ta ki sabah ezanları selalarla birlikte ülkemizi vatanımızı tekrar bağımsızlığına kavuşturana dek hep birlikte ne durgunluğumuzun ne uykusuzluğumuzun farkına vardık. Zaferle birlikte hepimiz ancak huzura kavuşabildik. O gece şehit olan kardeşlerimiz öyle kutsal bir şehadete erdi ki normalde düşmanla savaştığınız zaman düşmanın kurşunlarıyla şehit olanlar kendi tanklarının altına yatarak kendi uçaklarının bombalarıyla maalesef şehit oldular.''

BEŞİKTAŞ'TAKİ DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR DEVAM ETTİ

Törenin ardından Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi tarafından, '15 Temmuz Destanı'' adlı resim sergisi ziyaretçilere açıldı. Ayrıca barkovizyonda 15 Temmuz hain darbe girişimine ait görüntülerin yer aldığı kısa belgesel film yayınlandı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri de demokrasi nöbetine katılanlara çay, kahve ve su servisi yaptı. Demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına kadar Beşiktaş Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Kaynak: Bültenler