Beşiktaş'ta, 12 sandık sonucunda fark 808'e çıktı

20.10.2019 20:47

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıkların yüzde 60'ı açılırken, Ahmet Nur Çebi en yakın rakibi Serdal Adalı karşısında oy farkını 808'e çıkardı.



Beşiktaş'ta gerçekleşen seçimde 20 sandığın 12'si sayıldı ve bu 12 sandıkta da Ahmet Nur Çebi en yüksek oyu alan isim oldu. Bütün sandıklarda rakiplerine karşı üstünlük kurmayı başaran Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Serdal Adalı'yla arasındaki oy farkını da 808'e çıkarmış oldu. Çebi, 12 sandıkta açılan toplam 4982 oyun 2739'unu almayı başarırken Serdal Adalı ise 1931 oyda kaldı. Bir diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın 12 sandıkta topladığı oy sayısı ise 297. Bu sandıklarda 11 oy geçersiz sayılırken 4 oy ise boş çıktı. 12 sandıkta çıkan sonuçlar şu şekilde:



12 sandık toplamı: 4982



Ahmet Nur Çebi: 2739



Serdal Adalı: 1931



Hürser Tekinoktay: 297



Geçersiz: 11



Boş: 4



1. sandık



Ahmet Nur Çebi: 211



Serdal Adalı: 176



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz:



Boş: 0



2. sandık



Ahmet Nur Çebi: 260



Serdal Adalı: 170



Hürser Tekinoktay: 22



Geçersiz: 3



Boş: 0



3. sandık



Ahmet Nur Çebi: 250



Serdal Adalı: 153



Hürser Tekinoktay: 25



Geçersiz: 1



Boş: 0



4. sandık



Ahmet Nur Çebi: 231



Serdal Adalı: 142



Hürser Tekinoktay: 23



Geçersiz: 3



Boş: 0



5. sandık



Ahmet Nur Çebi: 217



Serdal Adalı: 140



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 1



Boş: 1



6. sandık



Ahmet Nur Çebi: 192



Serdal Adalı: 184



Hürser Tekinoktay: 26



Geçersiz: 1



Boş: 0



7. sandık



Ahmet Nur Çebi: 233



Serdal Adalı: 157



Hürser Tekinoktay: 20



Geçersiz: 0



Boş: 0



8. sandık



Ahmet Nur Çebi: 203



Serdal Adalı: 145



Hürser Tekinoktay: 24



Geçersiz: 0



Boş: 0



9. sandık



Ahmet Nur Çebi: 215



Serdal Adalı: 177



Hürser Tekinoktay: 15



Geçersiz: 0



Boş: 1



10. sandık



Ahmet Nur Çebi: 186



Serdal Adalı: 172



Hürser Tekinoktay: 27



Geçersiz: 0



Boş: 0



11. sandık



Ahmet Nur Çebi: 261



Serdal Adalı: 163



Hürser Tekinoktay: 34



Geçersiz: 0



Boş: 0



12. sandık



Ahmet Nur Çebi: 280



Serdal Adalı: 152



Hürser Tekinoktay: 46



Geçersiz: 2



Boş: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA