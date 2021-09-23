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Beşiktaş'ta 1 yolcunun öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü sanığın yargılanmasına başlandı

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ta 1 yolcunun öldüğü kazaya ilişkin otobüs şoförü sanığın yargılanmasına başlandı

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık şoför Baki Tatlı'nın yargılanmasına başlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta İett otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık şoför Baki Tatlı'nın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı ile Sevgi Yamaç Yalçın'ın müşteki yakınları ve avukatlar katıldı.

Kimlik tespitinde evli ve 2 çocuklu olduğunu, şoförlük yaparak geçimini sağladığını ifade eden sanık Baki Tatlı, olay günü 2 katlı otobüsü kullandığını, otobüste 6-7 kişinin olduğunu söyledi.

Sanık Tatlı, normal seyrinde giderken, soldan bir aracın kendisini sıkıştırdığını öne sürerek, "Bunun üzerine aracı sağa kırdım. Bu esnada şarjda olan telefonum düştü. Ona bakayım derken bariyerlere çarptım. Başka araçlar da çarpmasın ve trafik sıkışmasın diye aracı emniyetli bir yere çektim. Olay bundan ibarettir. 2 çocuk babasıyım, kirada oturuyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum. 20 yıldan fazladır şoförlük yaparım. Daha önce hiç yaralamaya, kazaya karışmadım. Uyuşturucu madde kullanmam. Daha önce de kullanmadım. Olay günü oruçluydum, kazadan sonra sigara içtim. Normalde sarma tütün içerim. Polisin getirdiği uyuşturucu madde test cihazı bozuktu. Bu nedenle sonuç öyle çıktı. Telefona da 3-5 saniye ancak bakmışımdır." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Tünele neden o kadar hızlı girdin? Normalde hız limiti 30 km olan tünele 61 km ile neden girdin?" sorusu üzerine Tatlı, yokuş aşağı olduğu için fark etmediğini savundu.

Kazada ölen Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın, ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık en ağır cezayı alsın. Hiç kazaya karışmadım diyor ama ben araştırdım daha önce de 2-3 kazası var. 5 yaşında bir kızımız var. Kızımla ne yaşadığımı bir ben bilirim. Her şeyimizi kaybettik." dedi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söylediler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Dolmabahçe istikametine seyir halindeki D-173 hattında çalışan 34 TN 2686 plakalı çift katlı İETT otobüsü, 21 Nisan'da Barbaros Tüneli'nde sürücü Baki Tatlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpmıştı.

Kazada yolcu Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan bir yolcu da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Araç içi görüntülerde cep telefonuna baktığı sırada kaza yapan ve alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu tespit edilen şoför Baki Tatlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Tatlı'nın "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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