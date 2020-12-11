Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, bir futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı