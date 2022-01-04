Beşiktaş'ta Süper Kupa finali öncesi 2 pozitif vaka

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanının korona virüs testinde pozitif sonuca rastlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, yarın (5 Ocak) Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ile bir teknik ekip çalışanımızda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile teknik ekip çalışanımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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