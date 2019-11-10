BEŞİKTAŞ'TA 09.05

BEŞİKTAŞ'TA 09.05

BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:01
BEŞİKTAŞ'TA 09.05
BEŞİKTAŞ'ta Cumhuriyeti'nin kurucusu 'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini  duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Beşiktaş Meydandan görüntü-Sirenlerin çalmasının ardından araçlarından inenler-Saygı duruşunda bulunanlar-Trafik polisinin saygı duruş-Vapur görüntüsü

-Savaş gemisi görüntüsü


- İstanbul
Kaynak: DHA
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