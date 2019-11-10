BEŞİKTAŞ'TA 09.05
BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.
10.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:01
BEŞİKTAŞ'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde, saat 9'u 5 geçe, siren seslerini duyan sürücü ve yolcular araçlarından inerek, yayalar da bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulundu.
- İstanbul
Görüntü dökümü:
----------------Beşiktaş Meydandan görüntü-Sirenlerin çalmasının ardından araçlarından inenler-Saygı duruşunda bulunanlar-Trafik polisinin saygı duruş-Vapur görüntüsü
-Savaş gemisi görüntüsü
- İstanbul
Kaynak: DHA