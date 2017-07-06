Beşiktaş Sürat ve Dayanıklılık Testinden Geçti

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı sürat ve dayanıklılık testi (Yo-Yo) ile devam etti.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Oyunculara sürat testi ve dayanıklılık testlerinin uygulandığı idman testler sonrası yapılan koşular ve streching çalışması ile sona erdi.Salonda çalışan Gökhan Gönül ile izinli olan Quaresma ve Türkiye'ye henüz dönmeyen Talisca idmana katılmadı.



Yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da çift antrenman yaparak sürdüren Siyah Beyazlılar daha sonra hazırlık maçları yapmak için yurt dışına gidecek.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.