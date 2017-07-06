Beşiktaş, Sürat ve Dayanıklılık Testinden Geçti

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı sürat ve dayanıklılık testi ile devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan sürat testi ve dayanıklılık testi (Yo-Yo) uygulamasında, oyuncuların dayanıklılık ve sürat ölçümleri yapıldı. Antrenman testler sonrası yapılan koşular ve streching çalışması ile sona erdi. İdmana salonda çalışan Gökhan Töre, Gökhan Gönül ile izinli olan Quaresma ve Talisca katılmadı. Beşiktaşı, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. - İSTANBUL