Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak
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Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak

Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak.

Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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