Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı

24.01.2021 21:19 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:23
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi evinde 2-1 yendi.

Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.

Bu sezon 14. galibiyetini alan ve puanını 44'e yükselten Beşiktaş, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligdeki yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve bir beraberlikle 25 puan topladı.

İç sahada üst üste 8. galibiyet

Beşiktaş, Vodafone Park'taki lig maçlarında üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Ligin 4. haftasında Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından iç sahada Yeni Malatyaspor (1-0), Medipol Başakşehir (3-2), Kasımpaşa (3-0), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Göztepe (2-1) maçlarını kazandı.

Evinde 5 maç sonra gol yedi

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 5 maç sonra evinde gol yedi.

Bu sezon iç sahada başarılı savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i Vodafone Park'ta 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını gol yemeden tamamlamıştı.

Adem Ljajic 217 gün sonra gol attı

Maçın ikinci yarısında Bernard Mensah'ın yerine oyuna dahil olan ve 49. dakikada 1-1 eşitliği sağlayan golü atan Adem Ljajic, 217 günlük gol hasretini sonlandırdı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Yukatel Denizlispor ile 20 Haziran 2020'de oynadığı maçta fileleri havalandıran Ljajic, yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sezonun kalan 6 maçında görev alamamıştı. Ljajic, bu sezon da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ligde ve Avrupa kupalarında görev aldığı 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Aboubakar'dan 11. gol

Beşiktaş'ı 77. dakikada 2-1 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, bu sezon ligdeki 11. golünü attı.

Fatih Karagümrük maçında da fileleri havalandıran Aboubakar'ın Göztepe karşısında 32. dakikada attığı gol ise Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, gol kararının ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında Aboubakar'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Sergen Yalçın'ın hamleleri maçı çevirdi

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıdaki hamleleriyle skoru lehine çevirmeyi bildi.

Yalçın'ın ikinci yarıda oyuna sürdüğü Adem Ljajic, attığı golle takımına 1-1 beraberliği sağlarken, 64. dakikada Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre ise Aboubakar'ın golünde ortayı yapan oyuncu oldu.

Necip Uysal oyuna giremedi

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında oyuna dahil olmak için saha kenarına gelen Necip Uysal, oyuna giremedi.

Oyuncu değişikliği için bir süre bekleyen Necip, daha sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından tekrar yedek kulübesine çekildi.

Ünal Karaman yenilgiyle başladı

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı takımın başındaki ilk maçta mağlubiyet yaşamaktan kurtulamadı.

Ligdeki son 2 maçında İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe, bu sezonki 7. mağlubiyetini alarak 25 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Alper Ulusoy Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 21:32:29. #1.15#
title