Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek
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Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Karşılaşma Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak.

Ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş; 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.

Rosier ve Necip dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Hes Kablo Kayserispor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen iki futbolcu, Rize deplasmanında görev yapamamıştı.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

5 futbolcunun sakatlığı sürüyor

Siyah-beyazlı ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesi 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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