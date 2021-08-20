Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.

Deplasmandaki iki maçta mağlup oldu

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş, İtalyan yıldız Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Arda Turan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 10:37:00. #1.16#

title