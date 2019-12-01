Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

01.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:12

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.

Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi.

Beşiktaş son 6 maçta 5 kez kazandı

Beşiktaş, son 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlikle 16 puan elde etti.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 7. haftadan itibaren toparlanarak zirve mücadelesine ortak oldu.

Evinde 17 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada üst üste 34 maçta da gol atmayı başardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

Savunmada da iyi

Beşiktaş, çıkışa geçtiği 6 maçta iyi savunmasıyla da ön plana çıktı.

Süper Lig'in ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 12 gol gören siyah-beyazlı ekip, ardından oynadığı 6 maçta sadece bir gol yedi.

4 sakat

Siyah-beyazlı ekipte İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Necip Uysal ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda Necip Uysal, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Kaynak: AA