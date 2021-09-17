Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.
Beşiktaş'ta 5 eksik
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin Nkoudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.