Beşiktaş, Süper Kupa'ya odaklandı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatmasına ve transfer döneminde yıldız oyuncu takviyeleri yapmasına rağmen, oldukça kötü sonuçlar alan siyah beyazlılar, şampiyonluk iddiasını bir hayli zora sokmuştu. Matematiksel olarak şansı olsa da bugüne kadar böyle büyük boyutta bir puan farkının kapatılamamış olması, Beşiktaş'ı gerçek hedef olarak önce Süper Kupa'yı almaya sonra da Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmaya doğru itiyor.

Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N'sakala, Lens ve Douglas'ı takımdan göndermek olacak.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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