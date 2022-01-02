Beşiktaş, Süper Kupa mesaisine yarın başlayacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, 5 Ocak Çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının mesaisine yarın başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirecek. Beşiktaş kafilesi idmanın ardından saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla maçın oynanacağı Katar'a hareket edecek.

Geçen sezonun lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa 2021'de kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor ile başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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